Erzincan'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Erzincan'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

10.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:00
Erzincan'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Erzincan'da inşaattan demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da inşaattan demir ve bakır kablo çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir inşaata ait depodan kalıplarda kullanılan bağlantı demirleri ile bakır kablo çalındığı ihbarını alan Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, C.K. (19) ve G.P'nin hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

Çaldıkları demir ve bakır kabloları boş bir arsada sakladıktan sonra hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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