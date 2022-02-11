Erzincan'da 2 hırsız çalmaya çalıştıkları dananın gazabına uğradı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki hırsızın bir ahırdan çalıp kamyonete yükleyerek götürmeye çalıştığı dana, hırsızlardan birini uzun süre karda sürükledikten sonra ahıra döndü. Dananın hırsızlara yaşattığı zor anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Gece vakti kamyonetle kent merkezine bağlı Ulalar Mahallesi'ndeki Ahırlar bölgesine gelen E.D. (33) ve S.G. (31) bir süre keşif yaptı.

Metin B'ye ait ahırın kapısını kıran ve içerden bir danayı çıkaran hırsızlar, ahırdan biraz uzaklaştıktan sonra hayvanı kamyonete yükleyerek götürmek istedi.

İpinden çekerek danayı kamyonete yüklemeye uğraşan hırsızlardan biri hayvan kaçmaya çalışınca karla kaplı arazide yere düştü. Danayı bırakmamak için uğraşan hırsız, hayvan tarafından karlı zeminde sürüklendi.

Hırsızlar, kendisi de yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp direnmeyi sürdüren danayı kontrol edemeyince çalmaktan vazgeçip kamyonetle uzaklaştı.

Şüphelilerden kurtulan daha ise ahıra döndü.

Güvenlik kamerası kaydetti

Hırsızların bu zor anları, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Sabah saatlerinde ahıra gelen besici Metin B. ahırın kapısının kırıldığını ve hayvanının dışarıda beklediğini görünce durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, danayı çalmaya çalışan E.D. ile S.G'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.