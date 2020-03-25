Erzincan'da 2 bin 869 kişinin yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 2 bin 869 kişinin ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 2 bin 869 kişinin ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, kurumun hizmet binası içerisinde oluşturulan Vefa İletişim Merkezinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği bildirildi.

Vatandaşların taleplerinin en yakın polis, jandarma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri ile sivil toplum kuruluşu ve muhtarlıkların yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirildiği ifade edilen açıklamada, "Bu kapsamda VEFA İletişim Merkezi'ne 3 günde 112 tarafından 1637, 155 tarafından 1194, 156 tarafından 238 çağrı ile diğer birimler tarafından yönlendirilen ve bireysel olarak yapılan 98 arama cevaplandırılmış olup, bunlardan toplamda 2 bin 869 talep yerine getirilmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: AA