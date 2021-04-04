Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı.

Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı.

Demirkent Mahallesi'nde ekmek almaya giden Y.Ö, evine dönerken kendisine saldıran komşularına ait köpeği taşla uzaklaştırmak istedi.

Komşuları ise köpeklerine zarar verdiği gerekçesiyle Y.Ö. ile tartışmaya başladı.

Y.Ö'nün ailesinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırdı. Her iki aileden yaralanan 7 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan taraflar hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca 7 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir