Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi hafif yaralandı.

Demirkent Mahallesi'nde ekmek almaya giden Y.Ö, evine dönerken kendisine saldıran komşularına ait köpeği taşla uzaklaştırmak istedi.

Komşuları ise köpeklerine zarar verdiği gerekçesiyle Y.Ö. ile tartışmaya başladı.

Y.Ö'nün ailesinin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırdı. Her iki aileden yaralanan 7 kişi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan taraflar hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca 7 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Dilan Çıtak Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da 2 aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:45:03. #1.15#
title