Erzincan'da 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem
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Erzincan'da 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem

09.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:01
Erzincan'da 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem

Erzincan'da 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Erzincan'da 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerde, merkez üssü Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 12. 52'de 2.1 büyüklüğünde yine saat 13.13'de merkez üssü İliç'te 2.7 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremlerin yerin 7,5 ve 7 kilometre derinliğinde olduğu ve hissedilmediği belirtildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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