Erzincan'da 19 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı
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Erzincan'da 19 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

23.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:10
Erzincan'da 19 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 19 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 19 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, kapalı yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Çayırlı'da 1, Refahiye'de 12, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 1 olmak üzere toplam 19 kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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