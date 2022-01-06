ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüs ile otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6'sı Bangladeş uyruklu, 11'i Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.Y, K.E.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Kimliklerinin belirlenmesi için kentteki bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.