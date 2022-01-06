17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında bir minibüs ile otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6'sı Bangladeş uyruklu, 11'i Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.Y, K.E.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Kimliklerinin belirlenmesi için kentteki bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı

17 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title