Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek
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Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek
10.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:39

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Valilikten bildirilen etkinlik programı şu şekilde olacak:

"10 Temmuz 2020 Cuma: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle cuma namazının kılınması. Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı (Yeraltı Çarşısı Üstü)

13 Temmuz 2020 Pazartesi: Saat 14.30 şehit ailesi hane ziyaretleri.

14 Temmuz 2020 Salı: Saat 15.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi"nin açılışı (14-15 Temmuz 2020) Yer: Millet Bahçesi (Belediye Başkanlığı Eski Binası)

Saat 16.00 Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikimi programı. Yer: Ekşisu Mesire Alanı Karşısı (Kuzey Yamacı)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Protokol konuşmaları. Fidan dikimi

15 Temmuz 2020 Çarşamba

Saat 13.00 Garnizon Şehitliği ziyareti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua. Vali Mehmet Makas tarafından Garnizon Şehitliği defterinin yazılıp imzalanması. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması. Yer: Garnizon Şehitliği.

Saat 16.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması (İkindi namazından önce) Yer: Camii Kebir.

Saat 20.00 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sala okunması. Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu - Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua. Sine vizyon gösterisi. Protokol konuşmaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi (Cumhuriyet Meydanından canlı yayın). Yatsı namazı. Sedat Uçan - Kahramanlık Türküleri. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu - söyleşi. Mustafa Kaya - kasideler. Saat 00.13 salaların okunması (Erzincan'daki tüm camilerden) Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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