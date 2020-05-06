Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı
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Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı

Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı
06.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:09

Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından Suudi Arabistan'dan getirilen ve Erzincan'da karantina altında tutulan 173 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gitmek üzere bugün uğurlandı.

Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı

ERZİNCAN - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından Suudi Arabistan'dan getirilen ve Erzincan'da karantina altında tutulan 173 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gitmek üzere bugün uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla Erzincan'a getirilen 173 Türk vatandaşının KYK yurdundaki karantina süreci sona erdi.

14 gün boyunca karantinada kalan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı koordinasyonunda sağlandı. Karantina süresi dolan vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere otobüslerle yurttan ayrıldı.

Uğurlama merasiminde yurttan ayrılan vatandaşlara Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından çam ve ceviz fidesi hediye edildi. KYK yurdundan memleketine gitmek için ayrılan Ahmet Ağgün isimli vatandaşta saz çalıp türkü söyleyerek Erzincan'a veda etti.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Suudi Arabistan'dan gelen 173 misafirimizin karantina süreçleri bitti. Memleketlerine uğurluyoruz. 21 Nisan tarihi itibariyle gelmişlerdi bugün de yolcu ediyoruz." dedi.

Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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