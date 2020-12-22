Erzincan'da valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

Erzincan'da otobüste yapılan aramada valizinde 12 bin 260 uyuşturucu hap ile uyuşturucu etki gösteren 1550 ampul ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Erzincan'da otobüste yapılan aramada valizinde 12 bin 260 uyuşturucu hap ile uyuşturucu etki gösteren 1550 ampul ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüsün bagajında arama yapıldı.

Bagajda İ.H.Y'ye ait olduğu belirlenen valiz içerisinde reçeteye tabi ve uyuşturucu madde etkisi yapan 12 bin 260 hap ile 1550 ampul ele geçirildi.

Gözaltına alınan 63 yaşındaki İ.H.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya