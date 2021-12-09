Erzincan'da 116 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen operasyonda 116 tarihi eser ele geçirilirken bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonrası, tarihi eser satış pazarlığının yapıldığı anda operasyon düzenlendi.

Aramalarda 3 altın sikke, 14 gümüş ve bronz sikke ile 99 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 116 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin G.Y'yi gözaltına alındı.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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