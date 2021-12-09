Erzincan'da 116 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da 116 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

Erzincan'da 116 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 116 tarihi eser ele geçirilirken bir şüpheli suçüstü yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen operasyonda 116 tarihi eser ele geçirilirken bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonrası, tarihi eser satış pazarlığının yapıldığı anda operasyon düzenlendi.

Aramalarda 3 altın sikke, 14 gümüş ve bronz sikke ile 99 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 116 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin G.Y'yi gözaltına alındı.

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

"Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title