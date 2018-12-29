Erzincan'da 110 Köyün Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan ve çevresinde dün itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan ve çevresinde günlerdir etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde onlarca köyün yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden ulaşımın yeniden açılması için çaba sarf ediyor. Üzümlü ilçesi'ne bağlı yüksek rakımdaki köylerde çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri 1 metreye ulaşan karın olduğu köylerin yollarını yeniden ulaşıma açıyor. İl Genelinde 110 köyün yolu ulaşıma kapanırken, özel idare ekipleri 8 ayrı ekiple ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA