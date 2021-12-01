Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 3 ayrı otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu H.A, E.H. M, E.S, H.Ö ve O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Suriyeli saldırgan yoldan geçen kadına yumruk attı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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