Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 3 ayrı otomobili durdurdu.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9 Suriye ve 2 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Suriye uyruklu H.A, E.H. M, E.S, H.Ö ve O.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.