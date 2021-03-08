Erzincan'da 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a Kovid-19 aşısı

Erzincan'da yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı uygulandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşayan Akaltun'a, CoronaVac aşısının ikinci dozu mobil sağlık ekiplerince evinde yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte 32 bin 200 kişiye aşı yapıldığını belirterek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 24.00'e kadar aşı polikliniğinin açık olduğunu söyledi.

Hirik, bu hastanenin yanı sıra 8 ilçe hastanesi ve 24 aile sağlığı merkezinde aşı poliklinikleri oluşturulduğunu anlatarak, "Aile sağlığı merkezlerine gidemeyen yaşlı hastalar için her ilçede 1, merkezde ise 4 mobil ekip oluşturuldu. Çağrı merkezini arayıp randevu almaları durumunda evlerine giderek onlara aşı hizmeti sunuluyor." dedi.

Erkan Hirik, 104 yaşındaki Akaltun'a da bu çerçevede evinde aşı yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya