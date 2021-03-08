Erzincan'da 104'lük dede, 2. doz aşısını oldu

Erzincan'da köyde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a, eve giden sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Erzincan'da korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hızla devam ediyor. Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Erzincan merkeze bağlı Günbağı Köyünde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Aşı için alınan randevunun ardından Günbağı köyünde Akaltun'un evine giden sağlık ekibi, Akaltun'un genel sağlık durumlarını kontrol ederek 2. doz Covid-19 aşısını gerçekleştirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı