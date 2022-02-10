Erzincan'da 104 köy yolu kar yağışı yüzünden ulaşıma kapandı - Haberler
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Erzincan'da 104 köy yolu kar yağışı yüzünden ulaşıma kapandı

AA, Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Erzincan'da 104 köy yolu kar yağışı yüzünden ulaşıma kapandı

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

OTLUKBELİ, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 104 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 3, ilçelerden Çayırlı'da 30, Otlukbeli'de 4, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 7 olmak üzere il genelinde 104 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını 8 ekip ile sürdürüyor.

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Otlukbeli, Erzincan, Tercan, kar, Kültür Sanat, Haberler

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