10 sığınmacı yakalandı
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10 sığınmacı yakalandı

25.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:47

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 10 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 10 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 10 sığınmacıyı yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

10 sığınmacı yakalandı
10 sığınmacı yakalandı
10 sığınmacı yakalandı
10 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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