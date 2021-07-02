Erzincan'da 1 kişiyi kavgada ağır yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da aralarında yaşadıkları tartışma sonrası bir kişiyi ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da aralarında yaşadıkları tartışma sonrası bir kişiyi ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Kentteki sebze ve meyve halinde birlikte oturdukları sırada Ş.G, S.G, K.D ile Fatih M. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada darbedildiği iddia edilen ve ağır yaralanan Fatih M. olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Fatih M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan Ş.G, S.G. ve K.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir