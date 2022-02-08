Erzincan'da 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen H.Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dışarıda içki içtikten sonra Mengüceli Mahallesi'ndeki evine dönen H.Y, bir süre sonra rahatsızlandı. H.Y'nin durumunu gören yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. H.Y., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa