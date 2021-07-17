Erzincan'da 1 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Erzincan'da bir 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü cezaevine gönderildi.

Erzincan'da bir 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdikleri denetimlerde bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasında 1 kilogram 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.T. gözaltına altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir