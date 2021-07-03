Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi Erzincan'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda...

Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kent genelinde son bir ayda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı sokak satıcılarının yakalanmamak için ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen operasyon kapsamında, 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa

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Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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