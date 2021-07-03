Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi Erzincan'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda...