Erzincan çiftçisine anaç koyun keçi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan çiftçisine anaç koyun keçi desteği

Erzincan çiftçisine anaç koyun keçi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında hayvancılık destek ödemeleri başladı.

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında hayvancılık destek ödemeleri başladı.

Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, ülke genelinde 201 bin 509 çiftçiye, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için, 753 milyon 515 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

Erzincan'da da bin 278 çiftçiye 8 milyon 501 bin TL destek ödemesi yapılacak.

8 Haziran Salı günü itibariyle akşam saat 18.00'dan itibaren anaç koyun ve keçi desteklemesi kapsamında destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirilerek T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre 18 Haziran'a kadar ödemelerin tamamlanacağı kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Metin Uca Atilla Taş Kerimcan Durmaz
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan çiftçisine anaç koyun keçi desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 08:51:10. #1.14#

title