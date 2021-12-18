Erzincan Çevresinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! - Haberler
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Erzincan Çevresinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Erzincan Çevresinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 19. 12. 2021 tarihi saat 00: 00'dan 20. 12. 2021 saat 12: 00'a kadar ilimiz ve çevresinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 19. 12. 2021 tarihi saat 00: 00'dan 20. 12. 2021 saat 12: 00'a kadar ilimiz ve çevresinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli yer yer yoğun kar (15-35 cm) şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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