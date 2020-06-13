ERZİNCAN Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek öldü Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek öldüERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek öldü.

Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek öldü ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek öldü. Merkeze bağlı Ağılözü köyü Çimen mevkisinde dün öğle saatlerinde, 110 büyükbaş hayvandan oluşan sürünün üzerine yıldırım düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye veterinerler sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 ineğin öldüğü belirlendi . Kaynak: DHA