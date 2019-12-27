: Erzincan boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

27.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:38

Boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan'da boynundaki zincire dolanarak boğulma tehlikesi atlatan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait evin önünde, köpeğin boynundaki zincire dolaştığını ve nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar kendi çabaları ile müdahale edemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibinin evde olmaması nedeniyle vatandaşlar hayvan için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki zinciri demir makası ile uzun uğraşlar sonucu kesti. Boynundaki zincirden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Kaynak: DHA

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