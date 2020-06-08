Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin eğitim kalitesi arttı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin eğitim kalitesi arttı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezi'nin 2020'de açıkladığı ilk 2 bine giren üniversiteler arasında üniversitelerinin de bulunduğunu belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin eğitim kalitesi arttı
08.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:59

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezi'nin 2020'de açıkladığı ilk 2 bine giren üniversiteler arasında üniversitelerinin de bulunduğunu belirtti.

Levent, kentteki bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimde kaliteyi artırmak için hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünya Üniversiteler Sıralaması Merkezi'nin 2020'de ilk 2 bine giren üniversiteleri açıkladığını anımsatan Levent, şöyle konuştu:

"Yeni kurulan 39 üniversitemizden, ilk iki bin içinde yer alan iki üniversiteden biri olmayı başaran Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin bu başarısında emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizin eğitim kalitesi, mezunlarının istihdamı, araştırma çıktılarının sayısı ve tanınırlığı için tüm öğretim elemanlarımız, personellerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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