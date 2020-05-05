Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim
05.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet ortamından takip etme imkanı sunuyor.

EBYÜ, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemlerini tek bir çatıda toplayan yerli yazılım olan "Toltek" programını 9 yıl önce üniversitede uygulamaya başladı.

Dijital öğrenme yönetim sistemi olan Learning Management System (LMS) uygulamasına adaptasyon sağlayan ve dijital eğitim teknolojileri uzmanlarıyla akademisyenlere eğitim veren EBYÜ, oluşturduğu güçlü altyapı ve tecrübeli kadrosuyla dijital öğrenme sistemine geçti.

Kovid-19 nedeniyle de ara verilen yüz yüze eğitim sonrası derslerin yüzde 96'sını dijital platforma taşıyarak online eğitim sürdüren EBYÜ, evde kalan binlerce öğrencisi için bugüne kadar internette 911 sanal sınıf oluşturup ilgili sisteme 32 bin ders içeriği yükledi.

EBYÜ, bu sayede öğrencilerine, derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da buradan kayıt alarak tekrar etme imkanı sunuyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan Uzaktan Eğitim Komisyonu'na güçlü altyapısı ve tecrübeli ekibi ile destek sağlayan EBYÜ, uzaktan eğitim sürecini kendi bünyesinde sorunsuz şekilde sürdürüyor.

"911 sanal sınıf oluşturduk"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) güçlü bir altyapısı olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim ile bugüne kadar binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Üniversite olarak daha önce derslerimizin yüzde 20'sinden fazlasını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştiriyorduk. Bu yüzden YÖK'ün başlattığı uzaktan eğitimi daha iyi yönettiğimizi söyleyebilirim. Biz yaşanan bu süreçte 17 bin öğrencimize hizmet vermeye başladık. Uzaktan eğitim sistemine anlık ortalama 2 bin öğrencinin dahil olduğunu görüyoruz. Burada 6 bin dersi uzaktan eğitimle verebilmekteyiz. Öğrencilerimizin istifade edeceği 32 bin ders içeriğini de sisteme yükledik. Bugüne kadar bu sistem üzerinden öğrencilerimize 12 bin ödev vererek 911 sanal sınıf oluşturduk. Yine bugüne kadar aynı sistem üzerinden öğrencilerimize 3 bin 600 sınav yaptık. Bundan sonra da sınavlarımız devam edecek."

Levent, Kovid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından YÖK'ün oluşturduğu Uzaktan Eğitim Komisyonu'na üniversite olarak tecrübelerini aktardıklarını ifade etti.

17 bin öğrenciye anlık canlı destek sağlanıyor

Uzaktan eğitimde akademik personel ile öğrenciler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Levent, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimi birçok üniversiteye göre daha fazla tecrübe ve başarıyla götürüyoruz. Bundan sonraki yıllarda uzaktan eğitim öğrencilerimizde daha fazla rol oynayacak. Biz aynı zamanda uzaktan eğitim sisteminde oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında yaklaşık bin öğretim elemanı ile 17 bin öğrencimize haftanın 7 günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında 16 saat canlı destek hizmeti sunmaktayız. Şu an itibarıyla üniversitemizde toplam 6 bin 300 ders olduğu görülüyor. Biz bu derslerden 6 bin 66 tanesini yani yüzde 96'sını uzaktan eğitimle vermekteyiz."

"Teknik bilgisi yüksek güçlü bir ekibimiz var"

EBYÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytekin Sanalan ise edindikleri tecrübe ile Kovid-19 salgını sonrası süreci başarıyla yürüttüklerini belirtti.

Sanalan, şunları söyledi:

"Hem öğretim teknolojilerinde hem de uzaktan eğitim uygulamalarında deneyimi ve teknik bilgisi yüksek çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibimiz 3 parçadan oluşuyor. Canlı destek ekibi, haftanın 7 günü 15-16 saat gelen istek ve destek taleplerine cevap veriyor. Ekibin bir kısmı ise öğretim elemanlarına hem pedagojik hem de teknolojik anlamda destek sağlıyor. Bir diğer ekibimiz ise sistemin sürekli çalışır halde olmasını sağlıyor. Bugüne kadar pek çok içerik ve çok sayıda kullanıcıya sistem üzerinde pedagojik ya da teknik olarak herhangi bir eksiklik olmaksızın uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Uzaktan öğretim sistemimiz halen binlerce kullanıcıya 900 üzerinde canlı ders ortamına sahip şekilde hizmet vermektedir. Bu kolay bir şey değil. Binlerce kullanıcı aynı anda sistemi kullanırken içerik paylaşımı da yapılmakta."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Tolga Kayalar da Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrencilerin yaşadıkları problemleri anlık çözüme kavuşturduklarını ve taleplerini ilgili yerlere ileterek kesintisiz eğitimin sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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