Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim
05.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:50

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, uzaktan eğitim alan yaklaşık 17 bin öğrencisine, sisteme yüklediği 32 bin ders içeriği ve oluşturduğu 911 sanal sınıf ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla evlerine internet ortamından takip etme imkanı sunuyor.

EBYÜ, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemlerini tek bir çatıda toplayan yerli yazılım olan "Toltek" programını 9 yıl önce üniversitede uygulamaya başladı.

Dijital öğrenme yönetim sistemi olan Learning Management System (LMS) uygulamasına adaptasyon sağlayan ve dijital eğitim teknolojileri uzmanlarıyla akademisyenlere eğitim veren EBYÜ, oluşturduğu güçlü altyapı ve tecrübeli kadrosuyla dijital öğrenme sistemine geçti.

Kovid-19 nedeniyle de ara verilen yüz yüze eğitim sonrası derslerin yüzde 96'sını dijital platforma taşıyarak online eğitim sürdüren EBYÜ, evde kalan binlerce öğrencisi için bugüne kadar internette 911 sanal sınıf oluşturup ilgili sisteme 32 bin ders içeriği yükledi.

EBYÜ, bu sayede öğrencilerine, derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da buradan kayıt alarak tekrar etme imkanı sunuyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan Uzaktan Eğitim Komisyonu'na güçlü altyapısı ve tecrübeli ekibi ile destek sağlayan EBYÜ, uzaktan eğitim sürecini kendi bünyesinde sorunsuz şekilde sürdürüyor.

"911 sanal sınıf oluşturduk"

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UZEM) güçlü bir altyapısı olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim ile bugüne kadar binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Üniversite olarak daha önce derslerimizin yüzde 20'sinden fazlasını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştiriyorduk. Bu yüzden YÖK'ün başlattığı uzaktan eğitimi daha iyi yönettiğimizi söyleyebilirim. Biz yaşanan bu süreçte 17 bin öğrencimize hizmet vermeye başladık. Uzaktan eğitim sistemine anlık ortalama 2 bin öğrencinin dahil olduğunu görüyoruz. Burada 6 bin dersi uzaktan eğitimle verebilmekteyiz. Öğrencilerimizin istifade edeceği 32 bin ders içeriğini de sisteme yükledik. Bugüne kadar bu sistem üzerinden öğrencilerimize 12 bin ödev vererek 911 sanal sınıf oluşturduk. Yine bugüne kadar aynı sistem üzerinden öğrencilerimize 3 bin 600 sınav yaptık. Bundan sonra da sınavlarımız devam edecek."

Levent, Kovid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından YÖK'ün oluşturduğu Uzaktan Eğitim Komisyonu'na üniversite olarak tecrübelerini aktardıklarını ifade etti.

17 bin öğrenciye anlık canlı destek sağlanıyor

Uzaktan eğitimde akademik personel ile öğrenciler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Levent, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimi birçok üniversiteye göre daha fazla tecrübe ve başarıyla götürüyoruz. Bundan sonraki yıllarda uzaktan eğitim öğrencilerimizde daha fazla rol oynayacak. Biz aynı zamanda uzaktan eğitim sisteminde oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında yaklaşık bin öğretim elemanı ile 17 bin öğrencimize haftanın 7 günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında 16 saat canlı destek hizmeti sunmaktayız. Şu an itibarıyla üniversitemizde toplam 6 bin 300 ders olduğu görülüyor. Biz bu derslerden 6 bin 66 tanesini yani yüzde 96'sını uzaktan eğitimle vermekteyiz."

"Teknik bilgisi yüksek güçlü bir ekibimiz var"

EBYÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytekin Sanalan ise edindikleri tecrübe ile Kovid-19 salgını sonrası süreci başarıyla yürüttüklerini belirtti.

Sanalan, şunları söyledi:

"Hem öğretim teknolojilerinde hem de uzaktan eğitim uygulamalarında deneyimi ve teknik bilgisi yüksek çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibimiz 3 parçadan oluşuyor. Canlı destek ekibi, haftanın 7 günü 15-16 saat gelen istek ve destek taleplerine cevap veriyor. Ekibin bir kısmı ise öğretim elemanlarına hem pedagojik hem de teknolojik anlamda destek sağlıyor. Bir diğer ekibimiz ise sistemin sürekli çalışır halde olmasını sağlıyor. Bugüne kadar pek çok içerik ve çok sayıda kullanıcıya sistem üzerinde pedagojik ya da teknik olarak herhangi bir eksiklik olmaksızın uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Uzaktan öğretim sistemimiz halen binlerce kullanıcıya 900 üzerinde canlı ders ortamına sahip şekilde hizmet vermektedir. Bu kolay bir şey değil. Binlerce kullanıcı aynı anda sistemi kullanırken içerik paylaşımı da yapılmakta."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Tolga Kayalar da Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrencilerin yaşadıkları problemleri anlık çözüme kavuşturduklarını ve taleplerini ilgili yerlere ileterek kesintisiz eğitimin sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Kemanlı doğum günü sürprizi, karantina yurdundaki genç kızı ağlattı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Neymar Arda Turan Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden 17 bin öğrenciye online eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:50:24. #1.14#
title