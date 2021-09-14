Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüz yüze eğitime başlandı - Haberler
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüz yüze eğitime başlandı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüz yüze eğitime başlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hibrit eğitim modeli" uygulanarak yüz yüze eğitime başlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "hibrit eğitim modeli" uygulanarak yüz yüze eğitime başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verilen yüz yüze eğitim, üniversite senatosunun belirlediği 2021-22 güz yarıyılı eğitim-öğretim modeli ile başladı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de salgın tedbirleri kapsamında eğitime başlayan Tıp Fakültesi öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerle tekrar bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlamasının sevincini yaşayan öğrenciler ise okullarını çok özlediklerini ifade etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da hazır bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüz yüze eğitime başlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, yüz yüze eğitime başlandı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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