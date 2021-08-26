Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavına yoğun ilgi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavına yoğun ilgi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavına yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Spor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından iki bölüme 80 öğrenci alınacağı duyurusu yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına girmek için farklı illerden 321 öğrenci başvurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından iki bölüme 80 öğrenci alınacağı duyurusu yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına girmek için farklı illerden 321 öğrenci başvurdu.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün sürecek sınava katılan öğrenciler, "beden eğitimi ve spor eğitimi" ile "spor yöneticiliği" bölümlerine yerleşebilmek için ter döküyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, isim değişikliği sonrası fakültenin bu yıl ilk sınavını yaptığını belirtti.

Özel yetenek sınavına girmek için 321 öğrencinin başvuru yaptığını aktaran Şat, "Bunlardan 50'si kız öğrenci, geri kalan erkek öğrenci. Bunlardan 4 milli sporcu ile bir engelli sporcumuz var. Koronavirüs tedbirlerine uyarak güvenli bir ortamda öğrenci adaylarını sınav yapıyoruz. Sınavımızın yarın itibarıyla sonlanacağını umut ediyoruz. Fakültemizdeki iki bölüme 80 öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavına yoğun ilgi - Haberler Spor
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