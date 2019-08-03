ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM'A MEMLEKETİNDE YOĞUN İLGİ

MEMLEKETİ Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunan TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hemşehrileri tarafından sevgi seli ile karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldırım, gezisinde bakır işledi, bakıra çizilen portresi hediye edildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içen sohbet eden Yıldırım, daha sonra ise şehir merkezinde bulunan Yer altı Çarşısı'nda ki bakırcı esnafını ziyaret etti. Bakırcılarla sohbet eden Binali Yıldırım, burada bakır işlemeyi de ihmal etmedi. Hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yıldırım'a ayrıca bir bakır ustası ve ressam olan Yusuf Babaoğlu tarafından çizilen portresi hediye edildi.

Kaynak: DHA