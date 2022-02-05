Erzincan Belediyesinden "sosyal medyadaki ölü köpek videoları" konusunda açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan Belediyesinden "sosyal medyadaki ölü köpek videoları" konusunda açıklama

AA, Barış Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan Belediyesinden

Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan "ölü köpek videoları" konusunda açıklama yaptı.

Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan "ölü köpek videoları" konusunda açıklama yaptı.

Sosyal medyada, sokak hayvanlarının kabul edilmesi mümkün olmayan görüntülerinin yer almasının derin üzüntü yarattığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz, konuyla ilgili ivedi bir şekilde tahkikat ve araştırma işlemlerine başlamış olup konu bilgi ve kontrolümüz dışında gerçekleşmiş ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Erzincan Belediyesi olarak sokaktaki canlarımızın sağlığı, güvenliği bizler için son derece ehemmiyet taşımaktadır."

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan Belediyesi, Araştırma, Köpek, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title