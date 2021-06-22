Erzincan Belediyesinden Kan Bağışına Destek

Erzincan Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına yine duyarsız kalmadı.

Erzincan Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına yine duyarsız kalmadı. Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen organizasyon ile Erzincan Belediyesi'nde kurulan stantta Belediye personeli kan bağışlında bulundu. Erzincan Belediye Sarayı girişinde başlatılan çalışmaya Belediye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyaya kan bağışı yaparak destek veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şartları sağlayan herkesi kan vermeye davet ettiğini belirterek; "Kızılay Kan Merkezine teşekkür ederiz. Kızılay bize kan ile can veren bir kurumdur. Türkiye' de kan ihtiyacını karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Erzincan'da dörtyolda ve şehrin muhtelif yerlerinde Kızılay'ın kan alma çalışmalarında onlara tüm imkanlarımızı sağlıyoruz. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uygun şartları taşıyan herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre