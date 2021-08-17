Erzincan Belediyesinde "nikah" yoğunluğu
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Erzincan Belediyesinde "nikah" yoğunluğu

Erzincan Belediyesinde 'nikah' yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Erzincan Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte nikah başvuranların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığı belirtildi.

Nikah memurlarının ortalama saatte bir nikah kıydığı ifade edilen açıklamada, "Çiftlerin nikahlarının kıyılması için hafta içi ve hafta sonu ile akşam saatlerinde de çalışma yapılıyor. Belediyemiz 2020 yılda 885 çiftin nikahı kıyarken, 2021 yılının ilk 7 ayında ise 751 çiftin nikahı kıyıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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