Erzincan Belediyesi seralarda çiçek yetiştirme hazırlıklarına başladı Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, çiçek yetiştirme çalışmalarına başlandı.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, çiçek yetiştirme çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında belediye seralarında üretilen çiçeklerin kullanıldığı bildirildi.

Mayıs ayı sonuna kadar 130 bin çiçeğin toprakla buluşturulacağı ifade edilen açıklamada, "Ekipler şehir genelinde park alanlarında tahrip olmuş yeşil alanlarda tadilat çalışmalarını sürdürürken Çukurkuyu Mahallesi'nde de daha önce çocuk oyun gurubu kurulan yeni park alanına otomatik sulama ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA