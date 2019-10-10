Erzincan Belediyesi'nden fırın denetimi

10.10.2019 12:09

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetledi.



Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde iş yeri ruhsatları, genel temizlik ve ekmek üretim alanlarını denetleyen ekipler denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen bazı iş yerlerine uyarılarda bulundular. Ekmek üretim fırınlarının periyodik olarak denetlendiğini ifade eden Zabıta Müdür Vekili Mehmet Polat, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Erzincan'da hizmet veren lavaş, tandır ekmeği ve fırın işletmelerini inceledi. Yapılan incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, sağlık, hijyen ve gramaj konularında denetimlerimiz aralıksız devam ettirmektedir. Denetimler de işletmelerin eksikleri tespit edilerek işletmeler uyarılıyor. Gereken süre içerisinde eksiklikler giderilmezse cezai işlemler yapılıyor. Erzincan halkının daha güvenilir gıda tüketimi için Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA