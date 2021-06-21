Erzincan Belediyesi Mobil Ekipleri Her Yerde
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Erzincan Belediyesi Mobil Ekipleri Her Yerde

Erzincan Belediyesi Mobil Ekipleri Her Yerde
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört biryanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanan eksikliklere anında müdahale ederek Erzincan'ın daha yaşanabilir bir kent olması adına titizlikle çalışıyor.

Ekipler parke yol tamiri, kaldırım tamiri, yol düzenleme, granit tamiri, bordür tamiri ve birçok konuda gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin güzel bir görünüme kavuşturulması için kent dört bir yanında çalışıyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahları mesai saatinin başlamasıyla birlikte belediyenin şantiyesinde bir araya gelerek görev dağılımı gerçekleştiriyorlar. Görev dağılımının ardından mobil ekipler kentin belirli bir noktalarına doğru yola çıkarak eksikliklere anında müdahale ediyorlar. Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Halitpaşa Caddesi üzerinde parke yol tamiri yapan mobil ekip vatandaşların taleplerine anında yanıt vererek çalışmalarını tamamladılar.

Kaynak: Habermetre

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