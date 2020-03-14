Erzincan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı Erzincan Belediyesi ekipleri tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Erzincan Belediyesi ekipleri tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda itfaiye ve temizlik işleri ekipleri, özel kıyafetler giyip, maske takarak il genelinde çalışma başlattı. Ekipler, cadde ve sokakları, çöp konteynırları, otobüs durakları gibi kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmaları gece saatlerinde yerinde inceledi.



Halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını belirten Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilimiz sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek." diye konuştu.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ta, "Bu çalışmalar birkaç hafta sürekli devam edecek. Malum Çin'de başlayan korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Henüz ilimizde böyle bir tespitimiz yok. Panik yapmadan, tedbirlerimiz alarak, kişisel hijyene dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Erzincan Belediyemiz ve diğer yerel yönetimler, Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tedbirler çerçevesinde faaliyetler devam ediyor. Toplu ulaşım araçlar, duraklar, vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı alanlar, cadde, park, meydan gibi yerler, ortak kullanımız yoğun olduğu alış veriş merkezleri, kıraathane, dinlenme ve eğlence merkezleri, bütün kurumların hizmet binaları gibi yerler dezenfekte edilecek. Yaptığımız çalışmaların tamamı tedbir amaçlı. Bu saatte çalışmaları inceledik. Belediye ekiplerimize de teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA