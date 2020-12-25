Erzincan Belediyesi kışa hazır
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Erzincan Belediyesi kışa hazır

25.12.2020 08:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:38
Erzincan Belediyesi kışa hazır

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzincan Belediyesi yaşanılabilecek sorunları önlemek amacıyla gerekli hazırlıkları tamamladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzincan Belediyesi yaşanılabilecek sorunları önlemek amacıyla gerekli hazırlıkları tamamladı. Araç filosunu güçlendiren Erzincan Belediyesi kar ve buzlanma için de gerekli tuz stokunu oluşturdu.

Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Gazi Kaya; "Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak 5 greyder, 3 kar küreme ve tuzlama aracı, 9 adet kepçe ekipmanlarımızla, 3 bin ton tuz stokuyla 300 personelimiz 2020-2021 yılı kış sezonuna hazırız. Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü personelleri olarak 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale etmek için belediyemiz şantiyesinde hazır bulunmaktayız. Malumunuz Erzincan Belediyesi daha önceden merkez 25 mahalleden oluşuyordu şuan bütün şehir kapsamında 72 mahallemiz bulunmakta. Doğuda Ekşisu'dan başlayıp batıda palanga mahallemize kadar toplamda 580 km yol ağı bulunan Erzincan'da, vatandaşlarımıza inşallah Cenabı Allah'ın vereceği bereketli kar olursa olumsuz bir durum yaşamamak için elimizden gelen çalışmaları yapmaya hazırız" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi kışa hazır
Erzincan Belediyesi kışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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