Erzincan Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü

Erzincan'da belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Erzincan'da belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan kentte belediye ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Belediyenin Veteriner ve Temizlik İşleri ile itfaiyeye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddelerinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirirken yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp bidonları ile halkın yoğun olarak kullandığı iş merkezleri ve pasajları dezenfekte etti.

Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı