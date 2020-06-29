Erzincan Belediyesi ile Bosna Hersek'in Maglaj Kasaba Belediyesi arasında kardeşlik bağları kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan Belediyesi ile Bosna Hersek'in Maglaj Kasaba Belediyesi arasında kardeşlik bağları kuruldu

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bosna Hersek'in Maglaj Kasabası Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic ile Telekonferans görüşmesi yaptı.

Erzincan Belediyesi ile Bosna Hersek'in Maglaj Kasaba Belediyesi arasında kardeşlik bağları kuruldu
29.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:55

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bosna Hersek'in Maglaj Kasabası Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic ile Telekonferans görüşmesi yaptı. İki şehir arasında kurulabilecek ticari bağlantılar hakkında konuşan ikili Covid-19 süreci ardından iki belediye arasında ortak projelere imzaların atılabileceğinin sinyallerini verdiler.

Yapılan görüşmede Maglaj Belediye Başkanı Mehmet Mustabasic, Erzincan'ın savaş sonrası neredeyse ilk iletişimi kuran şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Mustabasic konuşmasında; " Son görüşmemizden belki de uzun bir süre geçse de umarım ileriki dönemlerde pandemi sürecide geçtikten sonra Bosna Hersek'e gelirsiniz ve ortak projelerimize de imzamızı atmış oluruz. Yeni iş birliklerine de vesile oluruz. Size, heyetinize ve çalışanlarınıza ev sahipliği yapmak isteriz. Maglaj ziyareti düşünürseniz çok seviniriz bizi çok mutlu eder.

Her iki belediyenin mutlaka ortak yönleri var. Ortak çalışmalar yapılabilir. Verdiğiniz bilgiler bizim içinde çok değerli. Şehrimiz kağıt ve tekstil üzerine bilinen bir kasaba. Maglaj'da Türk şirketleri var tekstil sektörü çok güçlü. Bu iki yönde ileride işbirliği yapılıp çalışmalar düzenlenebilir. Çalışanlarımız çok güzel çok kaliteli üretim yapmakta. Onun için Bosna Hersek'te kendi ürünlerini yaptırıyor. Belki Türk pazarı iş birliği yapılabilir. Tarım işbirliklerimizde ilerideki dönemlerde çıkabilir. Önemli olan bir yerden başlamak. Ben ilerde yardımcı ve çalışanlarımla verdiğiniz bu bilgileri paylaşarak onlara gereken ip uçlarını veririm. Yardımcılarımızın görüşmesi neticesinde umarım somut projeler ortaya çıkar. Bize vakit ayırdığınız için sizlere ve tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyoruz. Sizi Maglaj'a davet ediyor ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise; " İnsana değer veren, insanı ön plana alan ve ona dokunmak isteyen bir anlayış hakim şehrimizde. Burası Türk İslam kültürünün sentezinin oluştuğu illerden bir tanesi. Onun için dünyanın neresinde bir insanlık alemi zulüm görse bizde mutlaka rahatsızlık duyarız ve onlarla biran önce iletişim kurmaya çalışırız yapabileceğimiz ne varsa yapma arzusunda bulunuruz.

Biz 31 Mart 2019 tarihinde Türkiye'de yapılan yerel seçimlerde bir önceki Belediye Başkanımızdan görevi devraldık. Biz Türk milliyetçileri olarak, ülkücü camianın mensuplarından olarak görevi devralmış olduk. Irkçılık yapmadan insanı öne alan ona hizmet edebilmeyi kendine şiar edinmiş bir idarenin bir ülkünün mensuplarıyız. Onun için insan aleminin dünyada nerede bir dram ızdırap varsa bu noktada kapitalci yapıyla değil burada dünyaca bilinen Yunusca, Mevlanaca bir bakışla hadiselere yaklaşırız onun için Bosna Hersek bizim acımızdır kanayan yaramızdır. Her zaman iliklerimize kadar onların acısını hissettik. Yanlarında olmak içinde gayret ettik.

Kurulan irtibatlar, kurulan iletişimler bizim için çok değerli. Gönül coğrafyamızın içinde bulunan Bosna Hersek'le ekonomik sosyal iş birliklerinin oluşturulması bizi mutlu etmekte. Kültürümüzün orta Asya'dan oraya nasıl taşındığını yol haritasını takip ederek mutlaka ulaşma arzusunda olan bir düşüncenin mensuplarıyız. Gönül coğrafyanızı çok önemsiyoruz.

Ekonomik iş birlikleri dünyadaki nüfus hareketlerini tetiklemekte özellikle gönül coğrafyamızın içerisinde olan Bosna Hersek'le iş birliği yapmak isteriz. Biz Belediye olarak tekstil üzerine bir çalışma yapıyoruz. Tekstil fabrikası oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan yurtlarda kalan ve askerliğini yapan askerlerin nevresim ihtiyaçlarını karşılamak niyetiyle bunu oluşturuyoruz. Türkiye'de 1 milyona yakın öğrenci var bir o kadarda asker var bunlarla ilgili bir iletişim kurabilirsek eğer, karşılıklı bir üretim merkezinin paylaşımını yapabiliriz. Biz tarımın ve turizmin güçlü olduğu bir şehrin mensubuyuz. Turizm manasındaki yatırımlarımız devam etmekte. Dünyada sayılı bir kayak pistimiz var Ergan Dağı kayak tesisleri diye. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi fasulyesinin yetiştiği şehrin mensubuyuz. Erzincan, birçok özelliği bulunan aromasını coğrafi şartlardan alan, damak tadına çok hoş gelen meyvelerin var olduğu bir şehir. En değerli ürünlerimiz kiraz ve üzüm. Erzincan'a ait olan siyah üzüm birçok ilde de bilinmektedir. Tarımda, turizmde ve bu tür küçük atölye bazındaki şeylerle iş birliği yapma şansımız var.

Başkanımızın ön görüsünden dolayı kendilerine Teşekkür ediyoruz. Kapitalizmin getirmiş olduğu dünyadaki etkin para politikaları bizleri onlara köleleştirme durumunda. Bosna Hersek'in son zamanlardaki uğramış olduğu haksızlıkların temelinde para trafiğinin yattığını görmekteyiz onun için bizimde acilen ekonomik işbirlikleri oluşturup dünyadaki kapitalizm karşısında mücadele edebilecek üretimi mutlaka önceleyecek bir fikrimizin şekillenmesi gerekiyor. Onun içinde gönül coğrafyasındaki bu tür toplulukların aynı ruh ve heyecanla iş birliği yapması gerektiğine inanıyorum. İnşallah gerçekleştiğinde buralara huzur ve güven daha erken tesis edilmiş olacak.

Erzincan tarihi İpekyolu Ticaret yolu üzerinde olan bir şehir. Burası tarihe şahitlik yapmış, kıymetli alışverişlerin yapıldığı dönemde bu yolculuğa ev sahipliği yapmış bir şehir. Ticari işbirliklerimizin kısa vadede şekillenebileceğinin kanaatindeyim. Öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bosna Hersek'in Haklı davasında Türk milliyetçileri ve Ülkücüleri olarak her zaman yer aldık. Aliya İzzetbegoviç beyefendinin manevi huzurunda da saygıyla eğiliyoruz. Başkanımızı da saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bizde kendilerini Erzincan'a bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi Haber
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi Haber
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek Haber
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir Haber
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cenk Eren Buse Varol Safiye Soyman
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Muğla Bursa Deprem Temmuz
Şu an buradasınız: Erzincan Belediyesi ile Bosna Hersek'in Maglaj Kasaba Belediyesi arasında kardeşlik bağları kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:56:43. #1.14#
title