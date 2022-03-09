Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı - Haberler

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Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan Belediyesi içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 indirim daha uyguladı

Erzincan Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.

Erzincan Belediyesi, kentteki içme suyunda KDV'ye ek yüzde 7 oranında daha indirim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte daha önce suda yapılan yüzde 7 oranındaki KDV indirimine ek yüzde 7 indirim daha uygulandığı bildirildi.

Kentteki içme suyunda toplam yüzde 14 oranında indirim yapıldığı aktarılan açıklamada, "KDV indiriminin yanı sıra dünyada ve ülkemizde büyük kayıplara sebebiyet veren Kovid-19 salgını ve akabinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlara katkı sağlamak için 2022 yılı su ücretleri tarifesinde meskenler ve iş yerlerinden metreküp bedeli üzerinden yüzde 7 oranında indirim yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan Belediyesi, su, Güncel, Haberler

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