Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor
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Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor

02.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:55
Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor

213 Sayılı Kanun kapsamına giren 31 ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ) kira borçları, su ve atık su borçları, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.

213 Sayılı Kanun kapsamına giren 31 ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler (emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ) kira borçları, su ve atık su borçları, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında yapılan yasal düzenlemeyle faiz ve cezalarda indirim ile 36 ay vadeye kadar ödeme imkanı sağlandı.

Konu hakkında açıklama yapan İşletme ve İştirakler Müdürü Saffet Erbaş, "7256 sayılı yasa ile yeni bir yapılandırma kanunu çıkarıldı. Bu kanun kapsamında bütün diğer kurum alacakları olduğu gibi Erzincan Belediyesi olarak vatandaşların Erzincan Belediyesine olan borçlarının da yapılandırmasını yapmaya başladık. Belediyeye ait olan bütün borçlar bu yapılandırma kanunu kapsamında peşin ve taksit ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 6,9,12 ve 18 taksit seçenekleriyle yapılandırılabilir. Peşin ödemede var olan faizin %95'lik kısmı kaldırılmakta. Dolayısıyla vatandaşlarımızın var olan bu kanun kapsamında aralık ayı sonuna kadar yapılandırmalarını yapmalarını ve bu kolaylıktan faydalanmalarını bekliyoruz. İlk taksit ödemesi ocak ayı sonunda yapılacaktır. Peşin yapılandırma bile olsa ocak ayının sonuna kadar ödenme imkanları var.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak adına belediye binamızın haricinde dört yolda ki Urartu İş Merkezinin 3. Katında bulunan ERMEK kursları şu anda kapalı olduğu için orada da yapılandırma işlemleri için hizmet veriyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek Belediye Başkanımızın talimatıyla aynı şekilde orada da hem ödeme noktası hem yapılandırma yapılabilecek geniş ferah bir alan tahsis edildi. Vatandaşlarımızın tercihleri doğrultusunda merkez binamızda veya Dörtyol'da ki Urartu İş Merkezinde yapılandırmalarını yapmalarını bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN

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Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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