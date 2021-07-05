Erzincan Belediyesi Alt ve Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzincan Belediyesi kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına hızla devam ederken Başkan Aksun; "Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Erzincan Belediyesi kent genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına hızla devam ederken Başkan Aksun; "Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler yol genişletme, yeni imar yolu, asfalt yama, kaldırım yenileme, kanalizasyon hattı yenileme gibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 434 sokakta kaldırım yenileme, Başbağlar Mahallesi 1400 sokakta araç parkı cep çalışması, Kurutilek Mahallesi mezarlık reglaj çalışması ve yeni imara açılan Ergenekon Mahallesi 145 sokakta yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise alt yapı çalışmaları kapsamında yeni imara açılan ve alt yapısı bulunmayan Yeni Sanayi Sitesinde bulunan 22 dükkanın yer aldığı Demirciler Sitesine 500 metre yeni kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ekiplerin gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlattı. Her geçen gün Erzincan'ın çehresini pozitif yönde değiştirmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aksun; "Erzincan Belediyesi olarak yol açma, kaldırım, asfalt, bakım gibi birçok alandaki çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri bizler için çok önemli. Elimizdeki imkanlar ve gerekli çalışmalar sonucunda elimizden geldiğince hemşehrilerimiz için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre