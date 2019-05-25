Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Cumhur ittifakına destek için İstanbul'a gitti

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'a gitti. İstanbul'da 250 bin civarında Erzincanlı oy potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Aksun, "Binali Yıldırım beyefendi Türkiye'de büyük hizmetleri olmuş ve son Başbakan olarak tarihe geçmiş bir değerdir" dedi.

İstanbul'da Haber Editörü programında Özlem Çamoğlu'nun konuğu olan Erzincan Belediye Başkanı Aksun, hemşeri harekatını başlattıklarını kaydetti.

İstanbul'un Türkiye'de bütün şehirlerin ortak paydası olduğunu ifade eden Erzincan Belediye Başkanı Aksun, "Bunlardan bir tanesi de Erzincan. Erzincan'ın İstanbul'a göçü ta Osmanlı dönemindeki saraylardaki hizmete kadar yansıyor. Onun içindir şuan 250 bin civarında bir oy potansiyelimiz var. Bu potansiyeli bir arada tutabilmek için ve Cumhur adayını yönlendirebilmek için öncelikle o günden bugüne kurumsal yapılaşması olan derneklerle iletişime geçip buradaki desteği tam kılabilmek bütün hemşehrilerimizle bir beraber olaraktan Binali Yıldırım beye desteklerimizi sağlayacağız inşallah." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın Türkiye'de büyük hizmetleri olduğunu ve son Başbakan olarak tarihe geçtiğini kaydeden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şöyle konuştu:

"Daha önceden Ulaştırma Bakanlığı dönemi olsun, diğer hizmetleri döneminde olsun hiç ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün şehirlerine ve bütün insanına hizmeti gerçekten ayaklarına kadar götürebilmenin mücadelesini vermiş bir değer olduğu için onunla bu yol arkadaşlığını sürdürmek çok kolay olmakta. Karşılığında hemşehrilerimizin desteği tam. Çünkü Erzincan'da da aynı şekilde tüm hemşehrilerimiz siyasi görüş ayrımcılığı yapılmaksızın herkesin köyüne kentine kadar hizmet götürmüş bir değerden bahsediyoruz. İstanbul'da da Allah nasip ederse bunu taçlandırmış olacağız.

Seçimin yenilenmesi elzem olmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'de bu yönde açıklamalarını dile getirdi. Onun için de bu seçimin yenilenmesi vicdanları rahatlatmış olacak.

"Erzincan kardeşliğin şehridir. Her yerde gururla Erzincanlıyız diyebiliyoruz"

Erzincan'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakının iki kardeşi yarıştı. ve Türkiye ortalaması yüzde 52'lerken Cumhur ittifakının oyu Erzincan'da yüzde 75 olarak bu iki kardeş taçlandırmış oldu. Tabi seçimin kazanan tarafından ziyade Cumhur ittifakının büyük bir farkla aldığı oya bakıyoruz biz. ve Erzincan bu başarıyla Türkiye'ye örnek olan iller arasında olmuştur. ve seçim sürecinde birbirimizi üzecek, kıracak herhangi bir davranış olmamıştır. Sükunet, kardeşlik duygusu içerisinde buna Cumhuriyet Halk Partisi adayını da dahil edebiliriz. Erzincan kardeşliğin şehridir. Erzincan demokrasiyi özümsemiş bir il olduğu için gurur duyuyoruz, her yerde Erzincanlıyız diyebiliyoruz."

Programda Erzincan Belediyesinin hizmetlerine de değinen Başkan Aksun, "Öncelikle Erzincan halkına bizim vaadimiz şuydu. Birlikte, beraber yöneteceğiz dedik. Onun için de yapacağımız işleri başladığımız günden beri hep birlikte yönetebilmek için mücadele veriyoruz. STK'lar başta olmak üzere en önemli adım olarak Muhtarlıklar Müdürlüğü kurduk Erzincan Belediyesi olarak. Bu da en geri kalmış arka sokaklarımızdaki insanlarımıza ulaşaraktan hep birlikte neler yapabilirizin ortak bir kararla güne vesair oluşturup ve memleketin kaynaklarını en düzgün kullanılacak şekilde memleketin hizmetine sunacağız. Mevcut yatırımlar zaten devam etme noktasında, yenilerine kaynaklarımızı en iyi şekilde oluşturarak malumunuz Türkiye son günlerde ekonomik bir takım sıkıntılar çekmesine rağmen her il kendi kaynağını oluşturarak hizmetlerine devam edebilecek kapasitededir. Onun için de Erzincan bunlardan bir tanesi. Öncelikle kendi iç dinamikleri harekete geçirerek kaynakları oluşturacak ev hizmetlerimizi devam ettireceğiz.

Erzincan'da istihdama yönelik bir takım girişimlerimiz var. Üretime yönelik olanlar var. Belediyenin ortaklığı olan bir takım fabrika noktasında, atölye noktasındaki kuruluşlardan, bunlara olan desteğimiz bir önceki dönem başlamış olanlar devam edecektir." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA