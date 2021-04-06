Erzincan Belediye Başkanı Aksun, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Başkan Aksun, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında önemli görev üstlenen Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir