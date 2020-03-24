Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi
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Erzincan, Güncel

Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi

Erzincan'da korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

24.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:55
Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi

Erzincan'da korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından çöp araçları ile konteynerler, çocuk oyun grupları, cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte edildi.

Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle virüse karşı topyekun mücadele veren Erzincan Belediyesi şehrin dört bir yanında parklarda, iş merkezlerinde, tüm mahallelerdeki kaldırımlarda, halk otobüslerinde, duraklarda, umuma açık tuvalet ve şadırvan gibi birçok ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını gece gündüz demeden vardiyalı bir şekilde rutin olarak devam ettiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte bulunan tüm parklardaki yürüyüş yollarına, bankalara ve çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar bütün ortak kullanım alanlarını dezenfekte amaçlı ilaçlama yaparken, Veteriner işleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı personellerde diğer alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tüm mahallelerde çöpleri topladıktan sonra çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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