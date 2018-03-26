Erzincan Barosundan Şehit Aileleri ve Gazilere Ücretsiz Avukatlık Hizmeti

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Özel Kılıç'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Aktürk ziyarette, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz avukatlık hizmetleri sunacaklarını ifade etti. Baro Başkanı Aktürk; Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Özel Kılıç'a hayırlı olsun diyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz ödenmez, ödenemez. Cennet Vatanımız; bizlere Şehitlerimizin ve Gazilerimizin emanetidir. Bu büyük emanetin sağlam birer bekçisi olmak, boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar, bizlere Şehitlerimizin yadigarıdır. Erzincan Barosu olarak; Şehitlerimizin birinci derece yakınları ile gazilerimize ücretsiz; hukuki yardım, danışma ve avukat görevlendirmesi yapmaktayız. Şehit Aileleri ve Gazilerimizle, yakında yemekte bir araya geleceğiz. Gönüllülük esasına dayanan ücretsiz hukuki hizmetlerimiz ile Şehit ailesi danışman avukatlık projemizin detaylarını açıklayacağız. Vatan için canlarını feda eden Şehitlerimiz, yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaklardır. Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan aziz Şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum; ailelerine başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Özel Kılıç ise; "Baro başkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri ziyarete geldi. Şehit ailelerini ücretsiz avukatlık hizmetleri vermelerinden dolayı da ayrıca memnun olduk. İnşallah tekrar beraber olup şehit ailelerimize tek tek bu konu hakkında bilgiler vereceğiz." dedi. - ERZİNCAN