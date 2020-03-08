Erzincan Barosundan İdlib gazisine ziyaret Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlar İsa Memiş ile Kadir Kütük, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlar İsa Memiş ile Kadir Kütük, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından önceki gün taburcu edildi. Gece yarısı memleketi Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Gazi Hanözü'nü, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlar İsa Memiş ile Kadir Kütük, ziyaret etti.



Anne Selime ve baba Abdullah Hanözü ile bir süre sohbet eden Başkan Aktürk, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan saldırıda hayatını kaybeden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Herkes bilsin ki, hain saldırılar karşısında Türkiye Cumhuriyeti; ordusuyla, milletiyle, devletiyle tek vücuttur. Gün, birlik olma günü; sımsıkı birbirimize sarılma, kenetlenme, bütün zorluklarına, acılarına rağmen dirliğimizi koruma zamanıdır. Allah; kahraman askerlerimizi korusun, ordumuzu daima muzaffer etsin." dedi.



Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ve beraberindeki avukatlar, gazi annesi Selime Hanözü'nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de tebrik ederek, "Yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı olan fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü gönülden tebrik ediyor; başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımıza en içten saygılarımızı sunuyoruz" ifadesine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA