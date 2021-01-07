Erzincan Barosunda ruhsat töreni
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Erzincan Barosunda ruhsat töreni

07.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:48
Erzincan Barosunda ruhsat töreni

Erzincan Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 2 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Erzincan Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 2 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Barodan yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.

Stajlarını başarıyla tamamlayarak avukatlık yemini eden Büşra Bayındır ve Nurseli Mert, belgelerini Baro Başkanı Aktürk'ten aldı.

Aktürk, avukatlığın demokrasinin ve hakların teminatı olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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